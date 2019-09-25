Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.


Araçta 112 uyuşturucu hap ile 60 gram esrar bulundu.


Şüpheliler K.A, I.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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