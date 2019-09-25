Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Sinop'ta uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta 112 uyuşturucu hap ile 60 gram esrar bulundu.



Şüpheliler I.A, K.A, ve K.A. gözaltına alındı. - SİNOP