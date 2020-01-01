Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Boyabat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogar kavşağında yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada araçta 88,59 gram esrar bulundu. Araçta bulunan A.R.E'nin evinde yapılan aramada ise yoğurt kovasına saklanmış 162,23 gram, kağıda sarılı halde de 6,16 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.R.E. ile M.A.E. ve Y.E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.E. ve Y.E.Ö, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkartılan A.R.E. ise tutuklandı.