Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sinop'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine Ayancık ilçesi Büyükpınar köyünde F.K isimli şahısın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 9 adet 7.65 mm, tabanca mühimmatı ve 34 adet kurusıkı tabanca mühimmatı elde edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili F.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - SİNOP