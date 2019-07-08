Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
1 saat önce
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:54 Kaynak: AA
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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