Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
53 dakika önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bektaş köyü mevkisinde şüpheli bir araçta yapılan kontrollerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soruşturmayı genişletmesi sonucu şahısların ikametlerine yapılan baskınlarda 200 civarında sentetik uyuşturucu hap elde edildi. Yakalanan T.F.E. (28), İ.K.(21), B.E.(16), A.T.Ö.(22) emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Boyabat Adliyesinde sevk edildi. Zanlılardan B.E., A.T.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, T.F.E. ve İ.K. ise tutuklanarak Boyabat Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(Osman Aksu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
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