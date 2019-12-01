Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan Ö.K. ve S.K.'yı Zincirlikuyu Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada S.K.'nin üzerinde 1'er gramlık 3 paket esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., ifadesi alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.K., Boyabat Kapalı Cezaevine sevk edildi. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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