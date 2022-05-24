Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

24.05.2022 11:20
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erfelek ve Gerze ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir şüpheli adli kontrol şartıyla diğer zanlılar ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika


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