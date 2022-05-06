Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06.05.2022 13:54
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta iki ilçede yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop'ta iki ilçede yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 kişiye yönelik yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet çakmak gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Saraydüzü ilçesi Asarcık köyünde ise yapılan baskında 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 5 kişiden ikisi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİNOP

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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