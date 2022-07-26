Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

26.07.2022 13:31
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde, yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisi, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 zanlı yakalandı.

YORUMLAR
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Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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