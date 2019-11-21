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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

6 saat önce

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı, System.String[]

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.


Ekiplerce şüphelilere ait olduğu belirlenen esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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