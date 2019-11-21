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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
6 saat önce
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Ekiplerce şüphelilere ait olduğu belirlenen esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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