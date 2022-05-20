Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

20.05.2022 10:23
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlı, adresinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1,28 gram esrar, 11,35 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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