Sinop'ta "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" tablet bağışı kampanyası - Son Dakika

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" tablet bağışı kampanyası tanıtım toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, tablet bağışı kampanyasının eğitimin aksamadan devam edebilmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kampanyaya her kesimden destek beklediklerini vurgulayan Karakaş, "Amacımız kampanya ile EBA destekli uzaktan eğitim noktasında erişim sağlayamayan öğrencilerimize katkı sağlamak. Eğitimin aksamadan devam etmesini ve işlemesini sürdürmek istiyoruz. Kampanyaya destek verecek herkese teşekkür ederek kampanyanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ise kampanya ile teknolojik donanım eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.