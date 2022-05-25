Sinop'ta üzerine ağaç devrilerek ölen orman işçisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Sinop'ta üzerine ağaç devrilerek ölen orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

25.05.2022 15:28
Sinop'ta üzerine ağaç devrilerek ölen orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

Sinop'ta, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi defnedildi.

Sinop'ta, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi defnedildi.

Orman işçisi Mehmet Bilgiç'in cenazesi, yakınları tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Hacı Ergün Gürbüz Camisi avlusuna getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürbüz'ün cenazesi, Saraydüzü ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Gürbüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile orman teşkilatı çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta üzerine ağaç devrilerek ölen orman işçisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta üzerine ağaç devrilerek ölen orman işçisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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