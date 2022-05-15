Üzerlerine duvar çöken 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta, inşaat sırasında üzerlerine duvar çöken 2 kişi yaralandı.

Kent merkezi Tersane mevkisinde bir iş yerinde tadilat sırasında çöken duvar, çalışan 2 iki işçinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine, emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki esnaflar tarafından yaralı olarak göçük altından çıkarılan işçiler Mustafa S. ve Aykut D. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ve itfaiye ekiplerince iş yerinde incelemelerde bulunuldu.