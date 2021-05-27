Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi - Son Dakika

Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi

27.05.2021 11:01

- Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi Karadeniz'in en risksiz ili haline gelen Sinop'ta vakaların düşüşü en çok turizmciyi sevindirdi.

- Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi

SİNOP - Karadeniz'in en risksiz ili haline gelen Sinop'ta vakaların düşüşü en çok turizmciyi sevindirdi. Sezon öncesi gelen haberle mutlu olan turizmciler turistleri Karadeniz'in en güvenli sahillerine davet ettiler. Sağlıklı bir tatil içinde önerilerini sıraladılar.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs verilerinde Sinop'ta vaka oranı 8-14 Şubat'ta açıklanan ilk tablodaki yüz binde 79,52'lik oranın da altına inerek yüz binde 51,28 olarak gerçekleşti. Turizm sezonun öncesi Sinop Karadeniz'in en risksiz ili haline geldi. Vakaların düşünün turizme olumlu yansımaları olacağını belirten Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Bu kadar hızlı biçimde bu kadar aşağıya inmesi şehirdeki iradenin bir başarısıdır. Şu anda Karadeniz'in en güvenlisi, hatta Türkiye'de sanıyorum ilk 10-15'te güvenlilik açısından. Tam turizm zamanı geliyor. Ayın 31'nden itibaren normalleşme daha da yükselecek. Kısıtlamalar azalacak. Dolayısıyla turizm de başlayacaktır. Şu anda bizim daha sağlıklı bir noktaya gelmiş olmamız Sinop için önemli. Ben herkesi şu anda Karadeniz'in en güvenli sahillerine, denizlerine bekliyorum" dedi.

Sezondan beklentisinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Benim beklentim yüksek. Aslında büyük bir talep olacağını düşünüyorum. Haziran'ın ortasından itibaren bu talebin artacağını zannediyorum. Geçen senede aslında beklemediğimiz şekilde Temmuz'da itibaren artmıştı. Ama bu sene biraz daha erken bekliyorum. İnsanlar bir an öne çıkıp dışarıya bir gezmek, tozmak bir hava almak biraz hareket etmek istiyorlar. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Sağlıklı bir tatil için önerilerini sıralayan Ahmet Çobanoğlu, "Geldikleri tesisin ne olduğuna nasıl bir yer olduğuna dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten bazı tesislerde çok dikkat edilmiyor. Özellikle kurumsal olmayan küçük çaptaki tesislerde. O yüzden ben diyorum ki turistlere; 'Öncelikle sağlıklı turizm sertifikası var mı' diye sorun. İkincisi zaten kayıt dışı dediğimiz her açıdan güvenli olmayan ve kanuni de olmayan kiralamalardan kaçının. Çünkü buralarda gerçekten nasıl bir sağlık ortamı var bilmiyoruz. Nasıl kullanıldı bilmiyoruz. Bu yüzden sağlıklı turizm sertifikası önemli ve bu konuda hazırız. Turistlerimizde geldikleri zaman mutlaka öncelikle bulundukları yerin korunuyor olduğunu, sağlıklı bir ortam olduğunu denetlemeleri ve kendilerinin de buralarda uygulanan kuralları uygulamaları gerekiyor. Bu Sinop'un da bir avantajıdır aslında. Mevsim yaz ve açık havada daha çok bulunma şansımız var. Dolayısıyla bunu değerlendirerek mümkün olduğunca kapalı ortamlara, kalabalık mekanlara girmeden açık alanlarda gezmeleri açık alanlarda yeme içme eylemlerini yapmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi

Ahmet Çobanoğlu, Karadeniz, Turizm, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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