Sinop'ta Vali Karaömeroğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarların günlerini kutlayan Vali Karaömeroğlu, muhtarların her zaman devletin gözü ve kulağı olduklarını söyledi.

Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Benim meslek hayatım boyunca her zaman en yakın ilişkilerim hep muhtarlarımızla olmuştur. Onun için muhtarlarımızla hep bir aile gibiyiz. Bu pandemi süreci nedeniyle sizlerle fazla bir araya gelemedik, inşallah bu süreç bir an önce biter ve daha sık birlikte olur ve daha sıcak ve samimi bir ilişki içinde oluruz." diye konuştu.

Karaömeroğlu ayrıca muhtarlara yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gösterdikleri sağduyulu çalışmadan ötürü teşekkür etti.