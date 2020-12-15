Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı - Son Dakika

Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı

15.12.2020 15:31
Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı, System.String[]

Sinop Sağlık İl Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Sinop Sağlık İl Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Reyhanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarın doğada yaygın olarak bulunan önemli besin kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmesi vakalarında artış gözlendiğini ifade eden Reyhanlıoğlu, "Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebiliyor. " dedi.

Mantar zehirlenmesi belirtileri konusunda da bilgi veren Reyhanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde doğal ortamlarda çok çeşitli zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Yenilen mantarın 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir. Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelidir. Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. "

Türkiye, Mantar, Fatih, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı - Son Dakika


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