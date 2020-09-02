Sinop'ta vatandaşlara 46 milyon 346 bin 170 liralık koronavirüs desteği - Son Dakika

Çalışma ve İş Kurumu Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, yılın geri kalan sekiz aylık diliminde 11 bin 653 kişiye aktif işgücü hizmetleri ve sosyal koruma kalkan programları kapsamında 46 milyon 346 bin 170 lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Çalışır, gazetecilere, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, müdürlük olarak işveren ve vatandaşlara yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Yılın sekiz aylık diliminde 46 milyon 346 bin 170 lira ödeme yaptıklarını ifade eden Çalışır, "Müdürlüğümüzce bundan sonraki dönemlerde de işverenlerimize, çalışan işçilere ve işsiz kalan vatandaşlarımıza mevzuatımız doğrultusunda gerekli yardımlar yapılmaya devam edilecektir. Devletimizin sağladığı olanakların vatandaşlarımıza ulaştırılmasında aracı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.