Sinop'ta vatandaşlara kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, geçmiş yıllara oranla kan bağışı konusunda yarıya yakın bir azalma olduğunu söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapma konusunda tedirginlik yaşadıklarını vurguladı.

Kentte sahilde açtıkları mobil kan aracıyla kan topladıklarını vurgulayan Coşkuner, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın pandemi konusundaki tedirginliği var. Ancak kan ihtiyacı da bitmiyor. Biz burada en hassas ve tedbirli bir şekilde önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Yaz sezonu ve nüfusun artmasıyla birlikte kan stokları da sınır seviyelere düşüyor. Dolayısıyla da kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda günlük ortalama 18-20 ünite kan bağışçısı bulunuyor. Mobil kan alma aracımız her gün akşam18.00- 24.00 saatleri arasında 5 Eylül'e kadar hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlarımızı kan vermeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."