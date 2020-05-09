Sinop'ta vatandaşlara kan verme çağrısı - Son Dakika

Sinop Müftülüğü Gelincik Mahallesi Pazaryeri Mescidi İmam Hatibi Nevzat Arslan'a 31'inci kez kan bağışında bulunmasından dolayı gümüş madalya verildi.

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, yaptığı açıklamada, kan stoklarında yaşanan süreç nedeniyle düşüş yaşandığını söyledi.

Kan vermenin önemine değinen Coşkuner, şöyle konuştu:

"Sayın Arslan düzenli olarak üç ayda bir kan bağışında bulunuyor. Bu kapsamda 31 kez kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Dolayısıyla kendisini kutlayarak, manevi değeri olan madalya ve beratını takdim ettik. İnşallah bu davranış diğer vatandaşlarımıza da örnek olur. Vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hastanemizdeki stoklar eriyor ve hastalara kan bulunması konusunda sıkıntıya düşüyor."

Nevzat Arslan ise vatandaşları kan vermeye davet etti.