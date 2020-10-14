Sinop'ta vatandaşlara ücretsiz spor yapma imkanı sunuldu - Son Dakika

Sinop'ta, vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabilecekleri spor salonu oluşturuldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Spor Salonu içinde oluşturulan alanda profesyonel antrenörler tarafından katılımcılara ücretsiz spor yapma imkanı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, spor etkinliklerinin haftanın 7 günü 10.00 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği vurgulanarak, tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.