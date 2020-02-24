Sinop'ta Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika

Sinop'ta Vergi Haftası kutlandı

7 saat önce

Sinop'ta, Vergi Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Sinop'ta Vergi Haftası kutlandı, System.String[]

Sinop'ta, Vergi Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Defterdar Naci Günaydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Defterdar Günaydın, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının gönüllü vergi uyumunun sağlanması ve aynı zamanda toplumda vergi bilincinin oluşturulması olduğunu söyledi.

Herkesin kazancı ve mali gücü ölçüsünde kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlü olduğunu vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"2020 yılı bütçe kanunu hedeflerine bakıldığında devlet gelirlerinin yüzde 85'i vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Ülkemizin dünya ekonomileri içinde lider ülkeler arasında yer alma ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda öncü bir rol üstlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilerek, adil ve etkin bir şekilde artırılmasına önem vermektir. Dolayısıyla yerli ve milli üretim için seferber olunduğu bu dönemde belirlenen amaç ve hedeflere kısa zamanda ulaşmak ancak, vergilerimizin zamanında tahakkuk ve tahsilatı ile mümkün olacaktır. Sinop Defterdarlığı olarak, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde vatandaş ve çözüm odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını, il düzeyinde en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olunacaktır."

Cumhuriyet Meydanı, Vergi Haftası, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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