Sinop'ta yaban arılarının evin çatısında yaptığı yuva şaşırttı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaban arılarının bir evin çatısında kurduğu yuva şaşırttı.



Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyünde bir evin çatısında ev sahibi tarafından fark edilen yaban arılarının yaptığı 43 santimetre boyundaki devasa yuva, görenleri hayrete düşürüyor.



İlçeye bağlı Düzler Köyü Merkez Camisi İmam Hatibi Ahmet Er yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce çatıdan malzeme aldığı sırada yaban arılarının yuvasını fark ettiğini söyledi.



Er, yaptığı açıklamada, "Çatıya çıktığımda bir baktım ki yumurta büyüklüğünde arı yuvası gördüm. 10 gün sonra çıktığımda da çift yumruğum kadar oldu. Artık ilerleyen zamanda takip etmeye başladım, her gün çıkıyorum, her gün çıktığımda büyüdü ve devasa büyüklükte bir yuva haline geldi. Toplam bir ay bu yuvanın mazisi. Tabii, zaman zaman arılar ışığı gördüğü zaman eve de geliyor. Evde mecburen alıp atıyoruz arıları ama tabii ki tehlikeli bir şey, bu normal bir arı değil yaban arısı, diğer adıyla eşek arısı. Allah korusun çok tehlikeli bir arı" dedi.



"Devasa büyüklükteki yuva, camide veya müzede sergilenebilir"



Er, "Ama şimdi bunu ne yapacağımızı da bilmiyorum. Zehirlesek, günah diye yapmıyoruz. Eğer arılar kendiliğinden kaybolup giderse bunu da görev yaptığım camide veya müzede sergilenebilir. Gerçekten güzel bir eser. İnsan yapmaya kalksa mümkün değil yapamaz" ifadelerini kullandı.



"Eve gelenlere zarar verir diye korkuyoruz"



Er, "Zaman zaman arılar dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıklarında da eve giriyorlar. Eve girdiklerinde de haliyle torunlarım geliyor eve. Torunlarım korkuyorlar, misafirlerim geliyor, misafirlerim korkuyor. Dışarıya kovuyoruz, ışık yandığı zaman tekrar geliyorlar. Allah korusun arılar birini sokar diye tedirgin oluyoruz" diye konuştu. - SİNOP