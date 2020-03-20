Sinop'ta yaban hayatına uyum sağlayamayan kızıl geyik, üretme merkezine gönderildi - Son Dakika

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Sinop'ta yaban hayatına uyum sağlayamayan kızıl geyik, üretme merkezine gönderildi
15 dakika önce
Sinop'ta rehabilitasyon merkezinde büyütülen kızıl geyik yavrusu, doğal yaşama uyum sağlayamadı.
Sinop'ta rehabilitasyon merkezinde büyütülen kızıl geyik yavrusu, doğal yaşama uyum sağlayamadı.
Yaklaşık 10 ay önce ormanlık alanda bulunan ve iki aylık olduğu belirlenen kızıl geyik yavrusu, Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Burada veteriner hekimlerce bakılan geyik yavrusu, bir yaşına geldiğinde doğaya salınmak istendi.
Bir süre gözetim altında tutulan hayvanın yaban hayatına uyum sağlayamayacağı tespit edildi.
Geyik, bunun üzerine Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'na nakledildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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