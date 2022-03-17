Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

17.03.2022 15:27
Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sinop'ta, kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sinop'ta, kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla bölgeye götürülen besi yemi ve samanlar, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakıldı.

Ekiplerce ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara kaçak avcılığın önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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