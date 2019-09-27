Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yabancı uyruklu kadın ölü bulundu
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Sinop'ta yabancı uyruklu kadın ölü bulundu

1 saat önce

Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Sinop'ta yabancı uyruklu kadın ölü bulundu, System.String[]

Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.


Akliman mevkisinde bir pansiyonda konaklayan Uganda vatandaşı Royce Namubiri (39), arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz bulundu.


İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Namubiri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.


Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemede, kadının vücudunda kesici veya delici alet ile darp izine rastlanmadı.

Namubiri'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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