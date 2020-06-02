Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti - Son Dakika

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti Sinop'ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti SİNOP - Sinop'ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının renklerine dağın eteklerinden yükselen sis ayrı bir güzellik kattı. Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdi. Sinop'un Soğuksu mevkisinde kayıt altına alınan o anlar doğanın yeşil tonuyla birleşince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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