Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika
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Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu

18.03.2022 18:44
Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta, kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu bildirildi.

Sinop'ta, kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu bildirildi.

Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunusları gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan 15'e yakın ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Yunusların ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu

YORUMLAR
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Sinop Üniversitesi, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika


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