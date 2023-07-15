Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Sinop'un Dikmen ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan damat suçunu itiraf ederken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN DAMAT BELİRLENDİ

İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş'nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.

OLAYDAN SONRA CAMİ TUVALETİNDE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KOLONYA İLE EVİ YAKTI

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş'nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.