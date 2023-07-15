Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

15.07.2023 19:38

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı koca, damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve şüphelinin hareketlerini takip ederek olayı aydınlattı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan damat suçunu itiraf ederken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı koca damatları tarafından öldürüldü

GÜVENLİK KAMERALARINDAN DAMAT BELİRLENDİ

İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş'nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.

OLAYDAN SONRA CAMİ TUVALETİNDE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı.

Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı koca damatları tarafından öldürüldü

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KOLONYA İLE EVİ YAKTI

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş'nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Jandarma, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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