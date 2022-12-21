Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı: Karşıma çıkan bir kişinin her tarafı yanıyordu - Son Dakika
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Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı: Karşıma çıkan bir kişinin her tarafı yanıyordu

21.12.2022 17:39

Sinop açıklarında alev alev yanan kuru yük gemisinin mürettebatı korku dolu anları anlattı. Kaptanı görmediğini söyleyen Mısır uyruklu yedek kaptan Elberrawi Ossama, "Merdivenden indiğimde bir kişi çıktı karşıma, her tarafı ateşti, yanıyordu" şeklinde konuştu.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen gemi yangınında 16 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Kayıp olan kaptanı arama çalışmaları devam ederken, 6 ağır yaralının Samsun ve Ankara'ya sevki sağlandı, 10 yaralının ise Sinop'ta tedavisi sürüyor. Yangından önce ısıtma sisteminin olduğu alanda bir patlama olduğu ve sonrasında yangın çıktığını kaydeden geminin yedek kaptanı Elberrawi Ossama, korku dolu anları anlattı.

Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı

"BİR KİŞİ ÇIKTI KARŞIMA, HER TARAFI ATEŞTİ YANIYORDU"

Mısır uyruklu yedek kaptan Elberrawi Ossama, birinci kaptanın kayıp olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ossama, "Gemiyi o sırada ben yönlendiriyordum. Benle şef beraberdik, aşağıdan telefon geldi duman var içeride diye haber verdiler. Şef aşağıya olaya bakmaya indi. Şefin gidişinden bir dakika sonra patlama sesi geldi, bağırışlar gelmeye başladı 'kurtarın bizi' diye. Bıraktım dümeni, kapıyı açtım aşağıya indim. Merdivenden indiğimde bir kişi çıktı karşıma, her tarafı ateşti yanıyordu. Kim olduğunu bilmiyorum hep yanıyordu üzeri. Geminin üzerine çıkıp denize atladı. Aşağıdan arkadaşlarımızı toparladığımızda araştırdık, kaptan kayıptı" diye konuştu.

Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı

"HERKES PANİK İÇİNDEYDİ, YANANLAR VARDI"

Mısır uyruklu Herraz Emad, "Ben patlama olayı olduğunda başka odada yatıyordum. Yattığım odada patlamanın şiddetiyle eşyalar üzerime düştü. Elektrikler kesildiği için karanlık oldu, telefonumun ışığını yaktım ne olduğuna bakmaya çıktım. Arkadaşlarımın yanına ulaştığımda herkes panik içindeydi, yananlar vardı. Benim ekipten yanmayan arkadaşlarla toparlandık, diğerlerine bakmaya başladık. Kaptanın durumundan hiçbir bilgim yok, ben görmedim. Sahil Güvenlik'le iletişim kurduk, gemiler geldi bizi alana kadar ön tarafta durduk" diye konuştu.

Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı

"YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Gelinen son durumu paylaşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Samsun'dan yola çıkan römorkörümüzle yanan gemi 05.45 sıralarında buluştu, yangın tamamen söndürüldü soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemimizle ilgili herhangi bir batma tehlikesi yok, mazot sızıntısı tehlikesi yok. Olması durumunda da biz zaten hazırlıklıyız, bütün tedbirleri aldık. Şirketin geminin sahipleri bugün olay yerine intikal ediyor, onların vereceği karar neticesinde gemimizi ya en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz. Şu an soğutma çalışmaları bittikten sonra Samsun Liman Başkanlığı'na ait uzmanlar gemide inceleme yaparak raporlarını hazırlayacaklar. Hepsi sağlıklı durumda, 10 yaralımız yoğun dumana maruz kaldıkları için onların entübe durumları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı

Geminin son konumunun Gerze- Yakakent aralığında açıklarda olduğu ve römorkörler eşliğinde kontrollü şekilde sürüklenmeye devam ettiği bildirilirken, yanan gemi Sahil Güvenlik helikopterinden görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Sinop açıklarında yanan kuru yük gemisindeki mürettebatın isimleri belli oldu Sinop açıklarında yanan kuru yük gemisindeki mürettebatın isimleri belli oldu Sinop açıklarındaki kuru yük gemisinde soğutma çalışmaları sürüyor Sinop açıklarındaki kuru yük gemisinde soğutma çalışmaları sürüyor

Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı: Karşıma çıkan bir kişinin her tarafı yanıyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı: Karşıma çıkan bir kişinin her tarafı yanıyordu - Son Dakika
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