Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Yangın: 1 Kedi Telef Oldu

Sinop'ta Yangın: 1 Kedi Telef Oldu

8 dakika önce

Sinop'ta çıkan ev yangınında bir kedi telef olurken 1 vatandaş da dumandan etkilendi.

Sinop'ta Yangın: 1 Kedi Telef Oldu, System.String[]
Sinop'ta çıkan ev yangınında bir kedi telef olurken 1 vatandaş da dumandan etkilendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Sinop'un Korucuk mevkisinde meydana geldi. Mustafa Avcı'ya ait iki katlı evin birinci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken evde bulunan 1 kediyi kurtarmak isteyen vatandaş da alevlerin arasına girdi fakat kediyi telef olmaktan kurtaramadı.

Kediyi kurtarmak isterken dumandan etkilenen vatandaş, 112 acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
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