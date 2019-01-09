Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Yangın: 1 Kedi Telef Oldu

Sinop'ta Yangın: 1 Kedi Telef Oldu

1 saat önce

Sinop'ta yangın: 1 kedi telef olduSİNOP - Sinop'ta çıkan ev yangınında bir kedi telef oldu.

Sinop'ta yangın: 1 kedi telef oldu

SİNOP - Sinop'ta çıkan ev yangınında bir kedi telef oldu.
Olay, bugün akşam saatlerinde Sinop'un Korucuk mevkiinde meydana geldi. Mustafa Avcı'ya ait iki katlı evin birinci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Evde bulunan 1 kediyi kurtarmak isteyen vatandaş alevlerin arasına girdi fakat kediye telef olmaktan kurtaramadı.
Kediyi kurtarmak isterken dumandan etkilenen vatandaş, 112 Acil ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Yerel
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