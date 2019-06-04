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Sinop'ta yangın

39 dakika önce

Sinop'ta bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Sinop'ta bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarihi Orta Çarşı'da, tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu dairede hasar oluştu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Boyabat, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa
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