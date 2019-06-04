Sinop'ta yangın
39 dakika önce
Sinop'ta bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
'ta bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sinop'un Boyabat
ilçesinde Tarihi Orta Çarşı'da, tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu dairede hasar oluştu. - SİNOP
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