Sinop'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Aloğlu köyü İmam Mahallesi'nde Burhan Koca'ya ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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