YKS sınavı tamamlanmak üzere! İkinci oturum olan AYT de sona erdi, sırada YDT var

Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi

Kaynak: AA

Sinop, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım - Son Dakika

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