Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yardıma giderken uçurumdan yuvarlanan kişi öldü
Son Dakika Güncel Sinop'ta yardıma giderken uçurumdan yuvarlanan kişi öldü

Sinop'ta yardıma giderken uçurumdan yuvarlanan kişi öldü

7 saat önce

Sinop'ta uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta yardıma giderken uçurumdan yuvarlanan kişi öldü, System.String[]

Sinop'ta uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesi Satı köyünde ormanlık alanda kullandığı iş makinesi devrilen köylüsüne yardıma giden Dursun Bozkurt, engebeli yolda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.


Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin ulaştığı Bozkurt'un yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi.


Bozkurt'un cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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