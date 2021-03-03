Sinop'ta yaşlı kadın, 200 kişiye virüs bulaştırmış - Son Dakika
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Sinop'ta yaşlı kadın, 200 kişiye virüs bulaştırmış

03.03.2021 15:58
Sinop'ta yaşlı kadın, 200 kişiye virüs bulaştırmış

SİNOP'ta geçen yıl mart ayında eşi vefat eden yaşlı kadının 6 günde girip çıktığı 41 evde, 200 dolayında kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi.

SİNOP'ta geçen yıl mart ayında eşi vefat eden yaşlı kadının 6 günde girip çıktığı 41 evde, 200 dolayında kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi. Kentte yaşanan olayla vaka yayılışının başladığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta vakaların ilk kez nasıl yayıldığı açıklandı. Kentte geçen yıl mart ayında eşi vefat eden yaşlı kadın 6 günde girip çıktığı 41 evde, 200 dolayında kişiye virüs bulaştırdı. Köy karantinaya alınırken virüs nedeniyle tedavi gören bazı kişiler ise hayatını kaybetti.Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Küçükdemirci, geçen yıl yaşanan olayı anlattı. Dr. Küçükdemirci, " Sinop'un bir köyünde bir teyzemizin eşi rahmetli oluyor. Köyde bazı komşuları, kocası yeni öldü diye teyzemizi evine alıyor. Bir süre sonra ateşi çıkan teyze hastalanıyor. Test sonucu pozitif olduğu anlaşılan teyzemiz 6 günde köyünde 41 haneye girip çıkmış. O köyde 200 dolayında pozitif vaka oldu. Hayatını kaybedenlerde oldu" dedi.


Kaynak: DHA
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Fahrettin Koca, Sinop, Mart, Güncel, Son Dakika

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