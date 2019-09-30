Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler
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Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler

8 dakika önce

Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendilerSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi ile Erfelek yolunu birbirine bağlayan karayolunda 2 yavru ayı ile karşılaşan otomobil sürücüsü, yavru ayıları kamerayla görüntüledi.

Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi ile Erfelek yolunu birbirine bağlayan karayolunda 2 yavru ayı ile karşılaşan otomobil sürücüsü, yavru ayıları kamerayla görüntüledi.

Ayancık-Erfelek karayolunda seyir halinde olan Birkan Ekinci, Kumluk mevkisinde 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yavru ayıyı kayıt altına almayı başardı.

Sürücü Birkan Ekinci yaptığı açıklamada, çoğunlukla ormanlık ve yerleşim yerinden uzak olan karayolunda sıkça ayıyla karşılaşıldığını söyledi.

Ekinci, "İlk kez bu kadar yakınlaştığım için anı olarak cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedim. Çekim yaparken 1'i yavru 2 ayı da aracımla yanından geçtiğim için onları çekemedim. Bir yandan çekim yaparken, bir yandan da otomobilin camını kapattım, çünkü yavru ayıların peşinden gittiğim için anne ayının saldırısına maruz kalabilirdim." diye konuştu.

Görüntülerde iki yavru ayı karayolunda hızla ilerlerken bir süre sonra yolun kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.

Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler

Erfelek, Ayancık, Sinop, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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