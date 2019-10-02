Sinop'ta, trafikte yaya üstünlüğünü sağlamak için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent merkezinde üç noktada gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaya geçitlerinde uyarılan sürücülerden, yayalara öncelik vermeleri istendi.

İl Emniyet Müdürü Şahin, "Başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurumları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, yolda yayalarında varlığına farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda yıl içinde farkındalık etkinliklerimiz devam edecek." dedi.