Sinop'ta yaz öncesi temizlik seferberliği

Sinop'ta, "Belediye, Halk El Ele, Daha Güzel Günlere" sloganıyla çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Sinop'ta, "Belediye, Halk El Ele, Daha Güzel Günlere" sloganıyla çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu şehri olarak belirlenen Sinop'taki kampanya kapsamında vatandaşlar, ellerinde süpürgelerle İncedayı Mahallesi'nde bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, burada yaptığı konuşmada, çevre bilincini yeniden uyandırmak ve gelecek kuşaklara bu kültürü aşılamak için temizlik kampanyası başlattıklarını söyledi.

Herkesin, yaşadığı kente sahip çıkması gerektiğini ifade eden Ayhan, "Bu kentte aynı havayı soluyor, aynı denizde yüzüyor, aynı sokakta yürüyoruz. Yaz sezonuna yaklaştığımız şu günlerde çevre temizliği kuşkusuz en önemli gündemlerimizden birisi. Yazın kentin nüfusu en az iki katına çıkmakta. Birlikte yaşamaktan onur duyduğumuz kentimizi, imece kültürümüzü harekete geçirerek daha temiz, daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Bu bilinçle, 'Belediye Halk El Ele, Daha Güzel Günlere' çevre temizliği kampanyamızı bugün başlattık. Belediye olarak temizlik konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu kent hepimizin. Yaşadığımız çevrenin daha temiz olması bizim elimizde. Tüm Sinoplularla birlikte bu kampanyaları bundan böyle geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Belediye Başkanı Ayhan ve vatandaşlar hep birlikte cadde ve sokakları süpürerek çöp topladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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