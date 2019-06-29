Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yaz spor okulları açılış töreni yapıldı
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Sinop'ta yaz spor okulları açılış töreni yapıldı

1 saat önce

Sinop Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Sinop'ta yaz spor okulları açılış töreni yapıldı, System.String[]
Sinop Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin kurum antrenörleri tarafından 26 farklı branşlarda eğitim alarak spordan en iyi bir şekilde faydalanabileceklerini söyledi.
İl genelinde yaz spor okullarına yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığını bildiren Açıkbaş, "İl spor merkezleri projesi kapsamında çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamayı, sporu sevdirmeyi, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan il spor merkezleri bünyesinde tecrübeli antrenörler nezaretinde çocuk ve gençlerimiz sportif çalışmalarını sürdürecek." dedi.
Programın sonunda judo, boks, basketbol ve jimnastik gibi branşlarda öğrencilerin yaptığı gösteriler, ilgiyle izlendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:42 Kaynak: AA
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