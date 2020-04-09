Sinop'ta yazılan yazıya Ordu'dan anlamlı cevap - Son Dakika
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Sinop'ta yazılan yazıya Ordu'dan anlamlı cevap

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Öğretmen Turan Küney, apartman yöneticisi olduğu binanın dış kapısına astığı yazıyla aynı apartmandaki sağlık çalışanlarının takdirini topladı.

Sinop'ta yazılan yazıya Ordu'dan anlamlı cevap, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Öğretmen Turan Küney, apartman yöneticisi olduğu binanın dış kapısına astığı yazıyla aynı apartmandaki sağlık çalışanlarının takdirini topladı.


Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi yönetimi binada oturan sağlık çalışanlarına yönelik "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" ifadelerinin olduğu yazıyı asmalarının ardından Ordu'nun Ünye ilçesinden anlamlı cevap geldi.


"Sizinle aynı sitede oturmaktan onur ve gurur duyuyoruz"


Ünye'nin Atatürk Mahallesi Akdeniz Evleri Sitesi'nde on yıllık apartman yöneticiliği yapan Öğretmen Turan Küney, Sinop'ta yaşanılan olay sonrası aldığı site kararının ardından binanın dış kapısına astığı yazıyla gönülleri fethetti. Site sakinlerinin aldığı kararla apartman girişine yazılan yazıda, "Sizinle aynı sitede oturmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz. Biz ve milletimiz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. İyi ki varsınız, iyi ki komşumuzsunuz" ifadeleri yer aldı.


"Aynı binamızda kırka yakın sağlık çalışanlarımız var"


Oturdukları sitenin bir apartmanında on yıldır yöneticilik yapan ve aynı binada kırka yakın sağlık çalışanlarıyla komşu olduklarını söyleyen Öğretmen Turan Küney, "On yıldır sağlık çalışanlarının yoğun olduğu sitede oturuyoruz. Onların yaşamlarını biliyor ve birbirimizin cenazesi veya düğünlerine gidip geliyoruz. Çok iyi komşuluklarımız var ancak bu Sinop'ta yaşanılan bu vahim olay bizleri çok üzmüştür. O haberi gördükten sonra bütün apartmandaki arkadaşlarımızla beraber toplanarak apartmanımızın girişinde bu yazıyı asma kararı aldık. Şu an sağlık çalışanları çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Belki yanlarında sağlık çalışanı olmayanlar bunların farkında değiller ama ne yazık ki eve geldiklerinde çocuklarına sarılmaktan çekiniyorlar. ve gecenin geç saatlerine kadar jandarma ve polislerimizle beraber yoğun bir mesai harcıyorlar. Onlara yapılan bu haksızlık karşısında durmak istedik. O yüzden bu yazıyı astık. Apartmanımızda kırka yakın sağlık çalışanlarımız var. Doktorlarımız, röntgen ve aile hekimliklerinde çalışan birçok arkadaşlarımız bu binamızda yaşıyorlar. Hatta aile hekimliğinde görev yapan bir arkadaşımız ve yazıyı gören vatandaşlar astığımız yazıyı gördükten sonra sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu ortamda kesinlikle sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.


"İçimin yağları eridi"


Aynı binada oturan sağlık çalışanı İlhan Sever, "Ben akşam işten çıkıp eve geldiğimde kapıda asılı olan yazıyı gördüğümüzde inanın içimin yağları eridi. Çünkü bu zor günlerde bu yazı küçük gibi gelebilir bazılarına ancak bizler gördüğümüzde çok rahatladık. İnsanlarımız sağlık çalışanlarının bu günlerde daha çok değerini anladı" diye konuştu.


"Beklenen tablo buydu"


Üç yıldır aynı binada oturan Öğretmen Osman Kahraman ise, "Sinop'ta o yazıyı sosyal medyada gördüğümüz zaman bizlerde diğer insanlar bu duruma çok üzüldük. Bu zor süreçte bizim en büyük destekçimiz ve yardımcımız olan sağlık çalışanlarına bizim destek vermemiz gerekirken böyle bir olayın yaşanmasını ben kendim adına ve sitede oturan komşularımız adına talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. O olaydan sonra sitemizin yönetiminin aldığı kararla böyle bir yazının asılması "Beklenen tablo buydu" sözünü akıllara getiriyor. Biz aynı site içerisinde onlarca sağlık çalışanlarımızın arasında olmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Sinop, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:51 Kaynak: İHA

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