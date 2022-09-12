Öğretmenler tarafından Öğretmen Marşı'nın da seslendirildiği törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Daha sonra, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika

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