Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika
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Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

12.09.2022 11:40
Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

Sinop'ta, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop'ta, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

Öğretmenler tarafından Öğretmen Marşı'nın da seslendirildiği törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, diğer ilgililer ve veliler katıldı. ???????

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika
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