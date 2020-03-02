Sinop'ta yerel gazeteler bir araya geldi - Son Dakika
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Sinop'ta yerel gazeteler bir araya geldi

6 saat önce

Sinop'ta yayın yapan medya sahipleri oluşturdukları platformla bir araya geldi.

Sinop'ta yerel gazeteler bir araya geldi, System.String[]

Sinop'ta yayın yapan medya sahipleri oluşturdukları platformla bir araya geldi.


Yerel gazete sahipleri platformu gazetelerin sorunlarını ele aldıkları toplantıda bir hukukçu ile çalışmak üzere vekaletlerini vererek ilanlar konusunda tam yetkili kıldılar.


Tüm gazetelerin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda istisnai durumlarda yapılması gereken pazarlık usulü ve doğrudan teminleri inceleyecek olan avukat gerekli gördüğü durumlarda mahkeme açma suç duyurusunda bulunmak üzere yetkilendirildi. Gazetelerin vekaletleri doğrultusunda hiçbir gazete sahibinin müdahale edemeyeceği ve yönlendiremeyeceği vekaletle esnafın ve ülke ekonomisine zarar veren rekabeti, şeffaflık göz ardı edilerek 4734'ün temel ilkelerinin dışına çıkılarak yapılan ihaleler mercek altına alınacak. Gazetelere ve kamu kurumlarına ödevler yükleyen gerek BİK(Basın İlan Kurumu) gerekse 4734 ve 2886 sayılı İhale Kanunu'na aykırı hareket eden pazarlık usulü ve ihaleleri bölerek doğrudan temini yol haline getirenlerle mücadele edilmesi kararlaştırıldı. Açılacak tüm davalarda tüm gazeteler adına yetkili olacak o avukat ilçelerde dahil olmak üzere tüm gazeteler adına dava açarak konunun takipçisi olacak. Sinop Barosu avukatlarından Ertuğrul Çetinkaya tarafından yürütülecek çalışmalarda gerek idari soruşturmaların başlatılması gerekse davaların açılması hususunda verilen vekaletlerle sürecin yürütülmesi planlanıyor. - SİNOP

Gazeteler, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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