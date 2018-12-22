Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı

Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı

7 saat önce

SİNOP'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme atışları gerçekleştirildi.

Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı, System.String[]
SİNOP'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme atışları gerçekleştirildi.

ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen füze deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı. Atışların yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölge giriş-çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmasına izin verilmedi. Füze denemeleri, kentte heyecanla takip edildi. 

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:38 Kaynak: DHA

Sinop, Güncel
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