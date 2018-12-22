Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı (2)

Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı (2)

5 saat önce

İLK DENİZ FÜZESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYORSinop'ta, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve deneme atışı yapılan füzenin, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Sinop'ta Yerli Füze Deneme Atışları Yapıldı (2), System.String[]
İLK DENİZ FÜZESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Sinop'ta, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve deneme atışı yapılan füzenin, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı belirtildi. 'Atmaca' adı verilen füzenin, kentte heyecan yaratan atış denemesinin başarılı geçtiği kaydedildi.

ATMACA FÜZESİ

Atmaca füzesi ROKETSAN tarafından geliştirilmekte olup asgari 200 kilometre menzilli gemisavar füzesi özelliğine sahip. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Deniz Hava Komutanlığı'nın milli silah sistemleri projeleri için üretilen füze, deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecek. Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanları ise ASELSAN tarafından geliştirildi. Füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna da entegre edilecek. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:25 Kaynak: DHA

Sinop, Türkiye, Ekonomi
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