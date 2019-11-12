Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü
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Sinop'ta yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü

6 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Sinop'ta yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kınık Bülbüllü Mahallesi'nde inşaat halindeki evin duvarı, 3 yaşındaki Damla Kurt'un üzerine devrildi. Molozların altından ailesi tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erfelek, Kınık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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