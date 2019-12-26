Sinop'ta yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta yılbaşı tedbirleri - Son Dakika

Sinop'ta yılbaşı tedbirleri

6 saat önce

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Sinop Valiliği, yılbaşı gecesi alınacak tedbirleri duyurdu.

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Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Sinop Valiliği, yılbaşı gecesi alınacak tedbirleri duyurdu.


Sinop Valiliği, yılbaşında alınacak önlemler ile ilgili 9 maddelik acil durum müdahale ekipleri hizmetlerin aksatılmaması için alınacak tedbirleri açıkladı. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2020 yılbaşı tatili nedeniyle, vatandaşlarımızın yeni yıla huzur, sükün ve güven ortamı içerisinde girmelerinin temini amacıyla; İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce kendi sorumluluk bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik önlemleri alınacaktır. Halkın huzur içinde yeni yıla girebilmesi için başta eğlence yerleri ve alkol tüketilen mekanlar olmak üzere her türlü işletme ve ortamda kanunlar ve mevzuatın uygulanması özellikle başkalarının huzur ve hakkını korumak için titizlikle gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine esas, yangın, temizlik ve içme suyu hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirler eksiksiz olarak alınacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda ürünleri satışı ve imalatı yapan iş yerlerinin denetimlerine ağırlık verilecektir. Muhtemel olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, şehirler arası ve köylerle olan ulaşımın aksatılmaması, karşılaşılabilecek olası sorunlar ile ilgili olarak İl Özel İdaresi, DSİ 74. Şube Müdürlüğü, Karayolları 78. Şube Şefliği ve Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır. Sağlık, çevre, iletişim ve elektrik hizmetleri ile ilgili tedbirler İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü ve YEDAŞ İl Koordinatörlüğünce önceden planlanacak, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizat hizmete hazır halde tutulacaktır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurumun görev alanına giren ve olması muhtemel olağanüstü durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve hazırlıklı olunması sağlanacaktır. İlçe Kaymakamlıklarınca da ilçelerinde benzer önlemler alınacaktır. Vatandaşlarımız dilek ve şikayetlerini 24 saat açık durumda bulunan İlimiz Emniyet Müdürlüğüne ait 261 25 06 numaralı telefon aracılığı ile yapabileceklerdir" denildi. - SİNOP

Sinop Valiliği, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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