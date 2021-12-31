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SİNOP'TA YILBAŞINDA MÜŞTERİLERE 'ALTINLI' PASTA - Son Dakika

SİNOP'TA YILBAŞINDA MÜŞTERİLERE 'ALTINLI' PASTA

31.12.2021 19:03

SİNOP'ta yılbaşı öncesinde bir pastane, kendilerini tercih eden müşterilerine, içinde pırlanta kolye, yüzük ve altın bulunan pastalarla sürpriz yapıyor.

SİNOP'ta yılbaşı öncesinde bir pastane, kendilerini tercih eden müşterilerine, içinde pırlanta kolye, yüzük ve altın bulunan pastalarla sürpriz yapıyor. 23 yıldır her yılbaşı devam eden sürpriz pasta geleneği, müşterileri de memnun ediyor.

Sinop'ta bir pastane içerisine pırlanta ve altın gibi hediyeler yerleştirilen pastaları satışa çıkardı. Pastalar müşteriler tarafından ilgi gördü. Kentte hediyelerin hangi pastadan çıkacağı merak konusu oldu.

Pastane işletmecisi Dide Şen Öztürk, pastaların içine pırlanta kolye ve yüzük ile gram ve 5 gram altın yerleştirdiklerini dile getirdi. Değerli hediyelerin bir sayısının olmadığını söyleyen Şen, ürettikleri her 30 pasta keki arasından rastgele seçtikleri birinin arasına hediyeyi yerleştirdiklerini söyledi. Diğer pastalar ile farkı belli olmayacak şekilde süslenen pastalar, şanslı müşterisini beklemek üzere tezgahta yerini alıyor.

'SON YILLARDA SAYISI 50'Yİ BULDU'

Pastanelerinin 1925 yılından beri faaliyet verdiğini dile getiren Dide Şen Öztürk, "Ben dördüncü kuşak olarak yöneticilik yapmaktayım. 23 yıldan beri biz her yılbaşında içinde hediye bulunan pasta veriyoruz. Yaklaşık 30 pastada bir pastanın içerisine altın yerleştiriyoruz. Pırlanta kolyeler, pırlanta yüzük, gram altın, yarım gram altın ve bu sene ekstra olarak da 5 gram altın yerleştirdik. Daha önceki senelerde pırlanta ve elmas ürünler yerleştirmiştik pastalara. Yaklaşık 20 tane altın kolye, geçen sene 8 tane pırlanta yüzük vardı. Onun haricinde gram altınlarımız, küçük altınlar ile birlikte son yıllarda sayısı 50'yi bulmuştur" diye konuştu.

Müşterilerin bu durumdan memnun olduğunu ve kendilerine teşekkür dönüşleri yaptığını belirten Şen, bu kampanyadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

SİNOP'TA YILBAŞINDA MÜŞTERİLERE 'ALTINLI' PASTA
SİNOP'TA YILBAŞINDA MÜŞTERİLERE 'ALTINLI' PASTA
SİNOP'TA YILBAŞINDA MÜŞTERİLERE 'ALTINLI' PASTA

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Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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